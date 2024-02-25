"إكس" تضيف ميزات جديدة لأصحاب الحسابات المجانية.. تعرّف عليها

أعلنت منصة التدوين المصغر "إكس" (تويتر سابقًا) عن إضافتها لميزات جديدة لأصحاب الحسابات المجانية، والتي كانت توفرها فيما سبق لمن يدفعون اشتراكات في خدمة "تويتر بلو".
وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه سيمكن حاليًا لمستخدمي حسابات "إكس" المجانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المنصة.
وكانت "إكس" قد أطلقت هذه الميزة العام الماضي لمستخدمي هواتف "آيفون"، قبل أن تصل إلى أصحاب هواتف "أندرويد"؛ ولكنها كانت مقتصرة على من يدفعون اشتراكات "تويتر بلو".
وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" قد صرح في يناير الماضي، بأنه سيجعل مكالمات الصوت والفيديو متاحة للجميع، بمجرد أن تكون الشركة واثقة من قوتها.
وتقول "إكس" عن هذه الميزة، إن جميع الحسابات قادرة على إجراء واستقبال المكالمات، على الرغم من أنه يجب أن يكون كلا الطرفين على اتصال عبر المراسلة المباشرة مرة واحدة على الأقل، ويجب أن يقوم المستخدم بتحميل تحديث "إكس" الجديد ليجد الميزة موجودة من خلاله.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك خاصية في مكالمات "إكس" تتيح تلقي المكالمات من جميع الأشخاص الموجودين على التطبيق، ولكن سيكون لزامًا على المستخدم أن يدخل إلى الإعدادات ويشغل خيار "الجميع" بدلًا من "المتابعين فقط"؛ لأن هذا هو الخيار الافتراضي للخدمة.