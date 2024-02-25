"إكس" تضيف ميزات جديدة لأصحاب الحسابات المجانية.. تعرّف عليها

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك خاصية في مكالمات "إكس" تتيح تلقي المكالمات من جميع الأشخاص الموجودين على التطبيق، ولكن سيكون لزامًا على المستخدم أن يدخل إلى الإعدادات ويشغل خيار "الجميع" بدلًا من "المتابعين فقط"؛ لأن هذا هو الخيار الافتراضي للخدمة.