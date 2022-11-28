"ماسك" يعلن عن إنجاز غير مسبوق حققته "تويتر" خلال الفترة الماضية

وقال "ماسك" إن الدقائق النشطة للمستخدم كانت أيضًا في أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ حيث بلغ متوسط قاعدة مستخدمي تويتر ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًّا على مدار الأيام السبعة الماضية؛ اعتبارًا من 15 نوفمبر؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.