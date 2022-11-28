"ماسك" يعلن عن إنجاز غير مسبوق حققته "تويتر" خلال الفترة الماضية

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إنجاز غير مسبوق حقّقته منصة التدوين المصغر "تويتر"، خلال الفترة الماضية.
وقال "ماسك" في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر": إن تسجيل المستخدمين الجدد على تويتر، بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد استحواذه على المنصة قبل فترة.
ونشر "ماسك" مجموعة من الصور، التي تعرض تفاصيل الوضع الحالي لتويتر، اعتبارًا من 16 نوفمبر؛ حيث أضافت تويتر أكثر من 2 مليون مستخدم جديد يوميًّا على مدار الأيام السبعة الماضية.
وتُظهر الصور أيضًا أن عدد الاشتراكات اليومية ارتفع بنسبة 66% مقارنة بنفس الفترة في عام 2021.
وقال "ماسك" إن الدقائق النشطة للمستخدم كانت أيضًا في أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ حيث بلغ متوسط قاعدة مستخدمي تويتر ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًّا على مدار الأيام السبعة الماضية؛ اعتبارًا من 15 نوفمبر؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما نشر "ماسك" رسمًا بيانيًّا يؤكد من خلاله انخفاض انطباعات الكلام الذي يحض على الكراهية مؤخرًا.