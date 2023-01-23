تقارير: أبل قد تُلغي برنامجًا لإحياء واحد من أجهزتها الأيقونية القديمة

وكانت أبل قد أطلقت النسخة الأولى من أجهزة "هوم بود ميني" في عام 2020 مقابل 99 دولارًا أمريكيًّا؛ ولكنها لم تحظَ بمبيعات كبيرة؛ خاصة أن سوق السماعات الذكية يُعد أكثر الأسواق تنافسية في مجال التكنولوجيا.