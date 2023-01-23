تقارير: أبل قد تُلغي برنامجًا لإحياء واحد من أجهزتها الأيقونية القديمة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية قد تتراجع عن خططها وتُلغي برنامجًا يسعى لإحياء واحد من أشهر أجهزتها الأيقونية قديمًا.
وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل قد تُلغي برنامجًا لإطلاق جهاز "هوم بود ميني"، الذي يُعد إحياءً لأجهزة "آي بود" للاستماع إلى الموسيقى.
وكانت أبل قد أطلقت النسخة الأولى من أجهزة "هوم بود ميني" في عام 2020 مقابل 99 دولارًا أمريكيًّا؛ ولكنها لم تحظَ بمبيعات كبيرة؛ خاصة أن سوق السماعات الذكية يُعد أكثر الأسواق تنافسية في مجال التكنولوجيا.
وذكرت المصادر أن أبل تركز حاليًا على إصدار تحديثات برمجية تعالج أوجه القصور التي تتضمن مساعدها الصوتي الذكي "سيري"، ليتكامل بصورة أكبر مع التطبيقات.