"ميتا" تختبر نماذج إعلانات جديدة تتسبب في إزعاج مستخدمي "إنستجرام"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "ميتا" الأمريكية تنوي اختبار نماذج جديدة للإعلان، والتي وصفت بأنها قد تسبب حالة من الانزعاج لمستخدمي "إنستجرام".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن "إعلانات إنستجرام" الجديدة، سيكون تجاهلها أمرًا أكثر صعوبة، لأنها ستكون غير قابلة للتخطي.
وأطلقت الشركة على هذه الخدمة الجديدة اسم "الفاصل الإعلاني"، والذي من شأنه أن يمنح المستخدم فواصل "بضع ثوان" فقط بين منشورات المستخدمين.
ومن غير الواضح حتى الآن متى يمكن أن تجعل ميتا هذا التنسيق الجديد رسميًا لكافة المستخدمين.
وقالت الشركة إنها تختبر حاليًا تنسيق الإعلان الجديد، ولن يتم جعل هذه التغييرات رسمية إلا بعد الاختبار ومعرفة رد فعل الناس عليها.