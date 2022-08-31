"ميتا" تُصدر قرارًا مزعجًا لعشاق "الألعاب"

أصدرت شركة "ميتا" قرارًا وُصف بأنه سيكون "مزعجًا" لعدد كبير من عشاق الألعاب.
وأوضحت مصادر أن "ميتا" قررت إغلاق تطبيقها المستقل لتشغيل الألعاب المعروف بـ"فيسبوك جيمينج" على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
ومنحت "ميتا" لمستخدمي التطبيق مهلة حتى 28 أكتوبر المقبل لتحميل بيانات البحث الخاصة بهم على مصدر آخر، ومنصة أخرى قبل إغلاق التطبيق نهاية أكتوبر.
وذكرت فيسبوك أن الألعاب المفضلة للمستخدمين ستنتقل من التطبيق إلى داخل خدمات تطبيق فيسبوك الرئيسي؛ حيث يمكنهم الاستمرار في متابعتها.
وكانت ميتا قد أطلقت تطبيقها المخصص للألعاب في عام 2020، لمنافسة خدمات مشابهة من "تويتش" و"يوتيوب"؛ لكنها لم تجد شهرة كبيرة، لذلك قررت دمجها داخل تطبيقها الرئيسي.