"ميتا" تُصدر قرارًا مزعجًا لعشاق "الألعاب"

وكانت ميتا قد أطلقت تطبيقها المخصص للألعاب في عام 2020، لمنافسة خدمات مشابهة من "تويتش" و"يوتيوب"؛ لكنها لم تجد شهرة كبيرة، لذلك قررت دمجها داخل تطبيقها الرئيسي.