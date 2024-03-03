"وايمو" تحصل على الموافقة على نشر خدمة "التاكسي ذاتي القيادة" في لوس أنجلوس

وتابعت: "ستعمل وايمو بشكل وثيق مع مسؤولي المدينة والمجتمعات المحلية وشركائها، ورغم تلقي اللجنة رسائل احتجاج، إلا أنها تَلَقّت رسائل دعم لتوسع وايمو من 81 منظمة وفردًا، وهي تشمل رسائل من مجموعات مختلفة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجالس المجتمع المحلي، بالإضافة إلى المدافعين عن النقل".