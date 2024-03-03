"وايمو" تحصل على الموافقة على نشر خدمة "التاكسي ذاتي القيادة" في لوس أنجلوس

حصلت شركة "وايمو" الأمريكية التابعة لـ"ألفابت" الشركة الأم لجوجل، على الموافقة والتصديق الرسمي من لجنة المرافق العامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على نشر خدمة "التاكسي ذاتي القيادة" أو "التاكسي الآلي" في مدينة "لوس أنجلوس" والمزيد من المواقع في شبه جزيرة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وقالت اللجنة إنه يمكن لخدمة "التاكسي الآلي" التابعة لوايمر أن تشغل أعمالها في مناطق محددة من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، بعد نهاية اختباراتها.
ويمكن بتلك الطريقة أن تقوم "وايمو" بتحصيل رسوم من الركاب مقابل ركوب سيارات الأجرة الآلية الخاصة بهم.
واعترفت لجنة المرافق العامة في ولاية كاليفورنيا بأنها تَلَقّت رسائل احتجاج بشأن توسع وايمو في مناطق عمل "التاكسي الآلي"، سواء من وزارة النقل في لوس أنجلوس أو هيئة النقل في ولاية سان فرانسيسكو أو تحالف عمال سيارات الأجرة في سان فرانسيسكو؛ ولكنها أشارت إلى أن "وايمو" ستلتزم بالمناطق المحددة لعملها ولن تتوسع مجددًا.
وقالت المتحدثة باسم "وايمو" جوليا إيلينا في بيان رسمي: "الشركة ستتبع نهجًا تدريجيًّا بشأن نشر خدماتها في لوس أنجلوس؛ لكنها ليس لديها خطط فورية لتوسيع خدماتها في سان فرانسيسكو".
وتابعت: "ستعمل وايمو بشكل وثيق مع مسؤولي المدينة والمجتمعات المحلية وشركائها، ورغم تلقي اللجنة رسائل احتجاج، إلا أنها تَلَقّت رسائل دعم لتوسع وايمو من 81 منظمة وفردًا، وهي تشمل رسائل من مجموعات مختلفة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجالس المجتمع المحلي، بالإضافة إلى المدافعين عن النقل".