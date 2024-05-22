مصادر تكشف ثورة في تصميم "جلاكسي زد فولد 6" القابل للطي

وتشير المصادر إلى أن هاتف "جلاكسي زد فليب 6" أيضًا سيحتوي على تجعد أصغر، وسيكون أقل سمكًا، بعد انتقال الشركة الكورية الجنوبية إلى معيارية 50 ميكرومتر بدلًا من 30 ميكرومترًا، ما جعل التجعد أقل وضوحًا على ما يبدو.