مصادر تكشف ثورة في تصميم "جلاكسي زد فولد 6" القابل للطي

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن نية الشركة إحداث ثورة في تصميم هاتف "جلاكسي زد فولد 6" المرتقب.
وأوضحت المصادر أن هاتف "جلاكسي زد فولد 6" سيكون بتجعد أصغر، وبتصميم كاميرا جديد كليا.
كما يبدو من التسريب أن الهاتف القابل للطي سيكون لديه وضوح أكبر للشاشة الداخلية الخاصة به.
وتشير المصادر إلى أن هاتف "جلاكسي زد فليب 6" أيضًا سيحتوي على تجعد أصغر، وسيكون أقل سمكًا، بعد انتقال الشركة الكورية الجنوبية إلى معيارية 50 ميكرومتر بدلًا من 30 ميكرومترًا، ما جعل التجعد أقل وضوحًا على ما يبدو.
وتقول المصادر أيضًا إنه تم تصميم مفصلة جديدة للهواتف القابلة للطي المرتقبة، مختلفة عما كانت عليه في العام الماضي.
وتؤكد المصادر أن النموذج الجديد من هواتف "جلاكسي زد فليب 6" سيكون أنحف وأخف وزنًا إلى حد كبير، مما قد لا يترك مجالًا لإعادة تصميم المفصلة.
أما بالنسبة للكاميرا الخاصة بتلك الهواتف القابلة للطي، فيبدو أنها ستحتوي على حلقة ذات نسيج محزز حولها، حيث ستحتوي هواتف "جلاكسي زد فولد 6" على حلقة معدنية صغيرة فقط حول العدسات.
وتقول المصادر إنه من المفترض أن تحتوي هواتف "جلاكسي زد فولد 6" و"جلاكسي زد فولد 6 ألترا" على ترقيات كبرى في الكاميرا، حيث سيتم دعم أحدها بمستشعر "إتش بي 2" بدقة 200 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن "جلاكسي فولد 6" و"جلاكسي فليب 6" في مؤتمر صحفي عالمي في أوائل يوليو المقبل.