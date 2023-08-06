ماسك: المساعدة المالية في منصة "إكس" لن يكون لها حدود

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه سوف يموّل الفواتير القانونية، إذا عومل المستخدمون بشكل غير عادل من قِبَل الرؤساء؛ مشيرًا إلى أن المساعدة المالية في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لن يكون لها حدود.
وطالب ماسك مستخدمي "إكس" بإخبار إدارة المنصة، إذا تعرضوا لأي معاملة غير عادلة، بسبب نشرهم شيئًا ما أو إعجابهم بشيء ما على "إكس".
ويصف ماسك نفسه بأنه "مطلق لحرية التعبير"، وكان صريحًا في انتقاداته لسياسات المنصة بشأن تعديل المحتوى قبل توليه منصبه.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة المالكة لموقع تويتر أنها تُقاضي منظمة مناهضة للكراهية انتقد بحثُها المنصة.
وكان مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) قد أصدر بحثًا أظهر أن الكراهية والمعلومات المضللة "تنتشر كالنار في الهشيم على المنصة تحت ملكية ماسك".