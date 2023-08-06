ماسك: المساعدة المالية في منصة "إكس" لن يكون لها حدود

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه سوف يموّل الفواتير القانونية، إذا عومل المستخدمون بشكل غير عادل من قِبَل الرؤساء؛ مشيرًا إلى أن المساعدة المالية في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لن يكون لها حدود.