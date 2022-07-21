"تويتر" تتيح تقنية جديدة عبر خدمة "سبيسز"... تنتهي صلاحيتها بعد 30 يومًا

في ذلك الوقت، كانت القدرة على قص مساحة متاحة فقط لعدد صغير من المستخدمين على نظام التشغيل "آي أو إس"، وحتى في ذلك الوقت كانت مقتصرة على مضيفي الفضاء بدلاً من أي مشاركين.