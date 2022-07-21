"تويتر" تتيح تقنية جديدة عبر خدمة "سبيسز"... تنتهي صلاحيتها بعد 30 يومًا

كشفت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًا "تويتر" عن طرحها تقنية جديدة لمستخدمي خدمة "تويتر سبيسز"، وأنها ستكون متاحة لكل مستخدميها على إصداري "أندرويد" و"آي أو إس".
وأوضحت "تويتر" أنه سيمكن حاليًا لأي مستخدم مشاركة مقاطع صوتية قصيرة عبر خدمة "سبيسز" على حساباتهم لكل مستخدميهم، علمًا بأن هذه المقاطع ستكون صلاحيتها 30 يومًا فقط.
ولكن هذه الميزة، ليست متاحة حاليًا لمستخدمي إصدار "الويب" من تويتر، لكن فريق دعم المنصة، يقول إن الخدمة في الطريق لتطبيقها قريبًا.
وذكرت إدارة "تويتر" أن هذه الميزة تم تصميمها لجعل ميزة الصوت المباشر على تويتر أكثر سهولة للمشاركة، من خلال تقديم أفضل أجزاء البث الصوتي المباشر دون مطالبة المستمعين بالجلوس لسماع كل محادثات "سبيسز" الخاصة بالموضوع.
يأتي طرح الميزة على نطاق واسع بعد اختبار محدود بدأ في مارس الماضي.
في ذلك الوقت، كانت القدرة على قص مساحة متاحة فقط لعدد صغير من المستخدمين على نظام التشغيل "آي أو إس"، وحتى في ذلك الوقت كانت مقتصرة على مضيفي الفضاء بدلاً من أي مشاركين.
الآن بعد أن أصبحت الميزة متاحة على نطاق واسع للمستمعين، الذين يفوقون عدد المضيفين كثيرًا، يبدو من المحتمل أننا سنبدأ في رؤية المزيد من مقاطع "سبيسز" المتداولة على تويتر.