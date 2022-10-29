تعرَّف على القرار الذي يتخذه إيلون ماسك بعد تملكه منصة تويتر؟

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، أنه سيشكّل "مجلس إشراف على المحتوى" للمنصة من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة.
وغرّد "سيشكّل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوّعة بشكلٍ كبير. لن تتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس".
هذا واستكمل الملياردير إيلون ماسك، عملية الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار حسبما أفادت صحف أمريكية متخصصة عدة.
وسارع ماسك، إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال، ومديرين تنفيذيين اثنين آخرين، استناداً إلى صحيفة "واشنطن بوست".