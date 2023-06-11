تسريبات تكشف معلومات حول هاتف "جوجل بيكسل 8 برو" المرتقب

وبخلاف تحديثات الكاميرات، سيحصل هاتف "بيكسل 8 برو" على تحديثات أخرى، مثل معالج جديد أقوى وأسرع ومستشعر وقت طيران جديد من شأنه تحسين أداء التركيز التلقائي، والأهم من ذلك، مستشعر أكثر حداثة للكاميرا فائقة الاتساع من سنوني بدقة 64 ميجابيكسل، وميزة جديدة أطلقت عليها "الشعلة التكيفية" التي تعمل على ضبط إخراج وحدة فلاش الهاتف ديناميكيًا لمنعها من التعريض الزائد للصور.