تسريبات تكشف معلومات حول هاتف "جوجل بيكسل 8 برو" المرتقب

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، معلومات جديدة حول الكاميرا الخاصة بهاتف "بيكسل 8 برو".
وأوضحت المصادر أن كاميرا "بيكسل 8 برو" ستتضمن بعض الترقيات في مستشعرات الكاميرا الرئيسة بصورة أكبر.
وأفادت التسريبات بأن هاتف "بيكسل 8 برو" مدعوم بمستشعر هو نفس ذلك المستشعر الذي تم دعم "جلاكسي إس 22" و"جلاكسي إس 23" الذي يتميز بقدرة على التقاط صور في أسوأ ظروف الإضاءة بجودة أفضل بنسبة 35%.
وستدعم كاميرا "بيكسل 8 برو" عدد من الميزات الحديثة بما في ذلك التقاط فيديو بدقة 8 كي بمعدل 30 إطاراً في الثانية وتقنية تقليل الظلال في صورة HDR.
وبخلاف تحديثات الكاميرات، سيحصل هاتف "بيكسل 8 برو" على تحديثات أخرى، مثل معالج جديد أقوى وأسرع ومستشعر وقت طيران جديد من شأنه تحسين أداء التركيز التلقائي، والأهم من ذلك، مستشعر أكثر حداثة للكاميرا فائقة الاتساع من سنوني بدقة 64 ميجابيكسل، وميزة جديدة أطلقت عليها "الشعلة التكيفية" التي تعمل على ضبط إخراج وحدة فلاش الهاتف ديناميكيًا لمنعها من التعريض الزائد للصور.