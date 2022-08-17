"واتساب" يطرح رسميًّا تحديثه على إصدار "الويب" بعد تجريبه لفترة طويلة

ولن يحتاج المستخدم -وفقًا للتحديث الجديد- إلى الحاجة إلى وجود هاتفه الذكي بمكان قريب أو حتى يعمل، ليظل حسابهم على "واتساب ويب" يعمل، فيكفي أن تفعله مرة واحدة ليظل عاملًا حتى تسجل الخروج منه بنفسك.