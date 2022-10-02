تسريبات تكشف صورًا جديدة لساعات "بيكسل ووتش" المرتقبة

وتُظهِر الصور المسربة أيضًا أن ساعات "بيكسل ووتش" ستُدعَم بزجاج من نوع "كورنينج جوريلا جلاس" المقاوم للخدش والكسر، وستكون مقاومة للماء، وستزود بمعالج من نوع "آكسيونز 9110" وبطارية تدوم يومًا كاملًا بالاستخدام الأقصى.