تسريبات تكشف صورًا جديدة لساعات "بيكسل ووتش" المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن صور جديدة مسربة لساعات "بيكسل ووتش" المرتقب إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتُظهر الصور المسربة تغييراتٍ كبيرة في تصميم ساعات "بيكسل ووتش" الذكية، والمتوقع أن تكون أول ساعة رائدة متكاملة مع منظومة "فيتبيت".
وستكشف جوجل رسميًّا عن ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" في حدث عالمي في السادس من أكتوبر.
ويبدو من الصور المسربة أن الساعات ستأتي بأربعة تصميمات من السيليكون ذات ألوان الأسود والرمادي والأبيض والأخضر والفضي، بالإضافة إلى تصميم آخر "مضفر" يأتي بألوان البرتقالي والأخضر، وتصميمين جلدييْن آخرين.
وستأتي ساعات "بيكسل ووتش" بواجهة ساعة ذات نمط تناظري، يتضمن معدل ضربات قلب مرتديها، وأخرى ذات تصميمات مناظر طبيعية، وأخرى توضّح الوقت بالكلمات.
وستتكامل ساعات "بيكسل ووتش" مع منظومة "فيتبيت" من حيث عداد الخطوات وقراءات مخططات القلب الكهربائي ومكالمات الطوارئ.
وتُظهِر الصور المسربة أيضًا أن ساعات "بيكسل ووتش" ستُدعَم بزجاج من نوع "كورنينج جوريلا جلاس" المقاوم للخدش والكسر، وستكون مقاومة للماء، وستزود بمعالج من نوع "آكسيونز 9110" وبطارية تدوم يومًا كاملًا بالاستخدام الأقصى.
وتشير اللقطات المسربة، إلى أن إصدار "واي فاي" من ساعات "بيكسل ووتش" سيُطرح بسعر 349 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما سيبدأ الإصدار المزود بخطوط اتصالات خلوية بسعر 400 دولار.