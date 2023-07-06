بديل آخر لـ"تويتر" يستغل زخم "ثريدز ميتا" ويقدم عرضًا جديدًا لمستخدميه

ويعتمد "بلوسكاي" على تقنية تعمل على "إنشاء بروتوكول يمكن للمستخدمين من خلاله امتلاك بياناتهم"، ومنها الحفاظ على التطبيق خاليًا من الإعلانات، لذلك هذه الخدمات مدفوعة الأجر ستضمن له الاستمرارية وتحقيق دخل.