بديل آخر لـ"تويتر" يستغل زخم "ثريدز ميتا" ويقدم عرضًا جديدًا لمستخدميه

استغل تطبيق "بلوسكاي" زخم إطلاق شركة "ميتا" تطبيقها البديل لـ"تويتر" المعروف باسم "ثريدز" بتقديمه عرضًا جديدًا لمستخدميه؛ لجذب المزيد من المستخدمين وسحب البساط من "تويتر".
ويتم تقديم "بلوسكاي" الذي أطلقه قبل فترة مؤسس "تويتر" جاك دورسي، نفسه كبديل مثالي لـ"تويتر".
وأطلق "بلوسكاي" حاليًا خدمة جديدة مدفوعة الأجر ليتحقق المستخدمون من هوياتهم، وهي خدمة يصفها فريق عمل التطبيق بأنها طريقة مثالية لجعل التطبيق مستدامًا، وللحفاظ عليه خاليًا من الإعلانات.
ويعتمد "بلوسكاي" على تقنية تعمل على "إنشاء بروتوكول يمكن للمستخدمين من خلاله امتلاك بياناتهم"، ومنها الحفاظ على التطبيق خاليًا من الإعلانات، لذلك هذه الخدمات مدفوعة الأجر ستضمن له الاستمرارية وتحقيق دخل.
وستتضمن الخدمات مدفوعة الأجر إمكانية التحقق من الهويات أو حجز أسماء النطاقات أو إعداد أسماء نطاقات مخصصة للاستخدام مع بلوسكاي فقط.
وسيتمكن المستخدمون الذين يستخدمون الخدمة المتكاملة من إدارة إعدادات المجال والتكوينات داخل بلوسكاي، ويمكنهم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مجالاتهم إلى عنوان من اختيارهم.
ويمكنهم أيضًا اختيار إعادة توجيه مجالهم إلى ملف تعريف بلوسكاي الخاص بهم أو أي عنوان URL يريدونه، وفي حال قرروا مغادرة المنصة أو استخدام مسجل آخر، فيمكنهم نقل نطاقهم بعيدًا.