"فيسبوك" يتيح خدمة جديدة بـ"5 أوجه"

وقال المتحدث باسم "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك: إن هذه الخاصية يمكنها أن "تساعد الأشخاص على تكييف تجربتهم بناءً على الاهتمامات والعلاقات، فإننا نختبر طريقة يمكن للأشخاص من خلالها امتلاك أكثر من ملف تعريف واحد مرتبط بحساب واحد على فيسبوك، مع استمرار اتباع الشخص لقواعد الشبكة".