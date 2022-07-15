"فيسبوك" يتيح خدمة جديدة بـ"5 أوجه"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًّا "فيسبوك" تختبر حاليًّا خدمة جديدة وصفت بأنها تجعل أصحاب الحسابات بـ"5 أوجه".
وأوضح التقرير المنشور عبر شبكة "بلومبرج" أن فيسبوك تختبر حاليًّا على نطاق ضيق خاصية تسمح للمستخدمين بامتلاك ما يصل إلى 5 ملفات تعريف في الحساب الواحد.
ويعد هذا تغييرًا كبيرًا في سياسة فيسبوك طويلة الأمد، التي تسمح للمستخدمين بامتلاك حساب وهوية واحدة عبر منصتها.
ولكنها لجأت إلى هذه الخدمة لكبح تراجع عدد مستخدميها خاصة بين الفئات الأصغر سنًّا.
وقال المتحدث باسم "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك: إن هذه الخاصية يمكنها أن "تساعد الأشخاص على تكييف تجربتهم بناءً على الاهتمامات والعلاقات، فإننا نختبر طريقة يمكن للأشخاص من خلالها امتلاك أكثر من ملف تعريف واحد مرتبط بحساب واحد على فيسبوك، مع استمرار اتباع الشخص لقواعد الشبكة".