مهندسون يُدخلون الإنترنت الكمومي إلى الألياف الضوئية التجارية لأول مرة

ويعتمد الاتصال الكمي على جسيمات متشابكة، شديدة الترابط لدرجة أن تغيير إحداها يُغيّر الأخرى فورًا، ويمكن أن يُمكّن استغلال هذه الظاهرة الحواسيب الكمومية من الترابط ومشاركة الموارد، مما يُتيح تحقيق إنجازات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة وتطوير أدوية ومواد جديدة تتجاوز قدرات الحواسيب العملاقة الحالية.