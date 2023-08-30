تقنية
تحديث لمنتجات Chrome يستدعي تحذيراً عالي الخطورة من "الأمن السيبراني"
المركز: يسمح للمهاجم بتنفيذ هجمة إعادة استخدام الذاكرة.. وأوصى بالتحديثات
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة: ماك، لينكس، وويندوز.
وقال المركز إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح لنظام ماك ولينكس إلى نسخة (116.0.5845.140)، ومتصفح نظام ويندوز إلى نسخة (116.0.5845.140/.141)، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه: