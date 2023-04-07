تقنية

"الأمن السيبراني" يطلق تحذيرًا "عالي الخطورة" من تحديث أمني بمنتجات Apple

قال إن هناك ثغرات يمكن للمهاجم استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم
"الأمن السيبراني" يطلق تحذيرًا "عالي الخطورة" من تحديث أمني بمنتجات Apple
عبدالسلام العنزي
عبدالسلام العنزي

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًّا من المستوى (عالي الخطورة)، بخصوص تحديثات أمنية لسد ثغرات أمنية في عدد من منتجات شركة "أبل – Apple".

وفي التفاصيل، كشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات لتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم.

وأوصى المركز الوطني بتحديث المنتجات المتأثرة؛ إذ أصدرت Apple تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، شملت تحديث المنتجات إلى النسخ الآتية "iOS 16.4.1 and iPadOS 16.4.1 و macOS Ventura 13.3.1 و Safari 16.4.1".

ولمزيد من التفاصيل حول التحديثات الأمنية التي أصدرتها شركة Apple يمكن زيارة: الرابط

الأمن السيبراني
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
Apple

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