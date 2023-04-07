"الأمن السيبراني" يطلق تحذيرًا "عالي الخطورة" من تحديث أمني بمنتجات Apple

وأوصى المركز الوطني بتحديث المنتجات المتأثرة؛ إذ أصدرت Apple تحديثات عدة لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، شملت تحديث المنتجات إلى النسخ الآتية "iOS 16.4.1 and iPadOS 16.4.1 و macOS Ventura 13.3.1 و Safari 16.4.1".