"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني بـ Chrome

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (115.0.5790.170/.171) لنظام التشغيل Windows و(115.0.5790.170) لأنظمة التشغيل Mac و Linux، كذلك تحديث المتصفح على أجهزة أندرويد إلى (115.0.5790.166)، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه:



https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/stable-channel-update-for-desktop.html

https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/chrome-for-android-update.html