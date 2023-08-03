"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني بـ Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux، كذلك أصدرت تحديثاً للمتصفح على أجهزة أندرويد.
وقال المركز: إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Type Confusion)، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)، وحدود القراءة والكتابة المسموح بها في (WebGL)، وثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (115.0.5790.170/.171) لنظام التشغيل Windows و(115.0.5790.170) لأنظمة التشغيل Mac و Linux، كذلك تحديث المتصفح على أجهزة أندرويد إلى (115.0.5790.166)، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/stable-channel-update-for-desktop.html
https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/chrome-for-android-update.html