تَعَرّف على ما يقدمه تحديث "آي أو إس 16.2" من ميزات جديدة

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"آيباد أو إس" على حواسيب "آيباد"؛ حيث يقدم مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة.
وأوضحت أبل -بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن نظام "آي أو إس 16.2" و"آيباد أو إس 16.2"، يعالج كذلك عددًا من الثغرات الأمنية والتقنية.
ويوفر التحديث تطبيقًا جديدًا أُطلقت عليه أبل اسم "فري فورم"، الذي تم تصحيحه من أجل "العصف الذهني الإبداعي والتعاون"؛ حيث يتيح للمستخدم تنظيم المحتوى وتخطيطه بشكل مرئي على "لوحة مرنة"، مع خيارات المشاركة والتعاون المضمنة.
ويمكن لهذا التطبيق إضافة "مجموعة كبيرة من الملفات" ومعاينتها بشكل مضمون دون مغادرة اللوحة؛ حيث يتم تخزين اللوحات ذات الشكل الحر في "آي كلاود"؛ بحيث تتم مزامنتها عبر الأجهزة.
وأضافت أبل كذلك ميزةً جديدة أطلقت عليها "أبل ميوزيك سينج"، التي أطلق عليها اسم ميزة "الكاريوكي"، وستكون مدمجة في جميع الإصدارات الجديدة أيضًا.
ويوفر التحديث أيضًا خيارات جديدة لتوسيع العدد الإجمالي لفئات بيانات "آي كلاود" المحمية عبر التشفير من طرف إلى طرف إلى 23 فئة؛ بما في ذلك "آي كلاود باك آب"، والملاحظات، والصور، والإعدادات الجديدة التي تتيح لك إخفاء الخلفية أو الإخطارات، عند تمكين عرض "العرض دائمًا" على هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، وعناصر واجهة مستخدم جديدة للنوم والأدوية والنشاط.
ويدعم التحديث كذلك خدمة "شير بلاي" في "جيم سنتر" للألعاب متعددة اللاعبين، حتى تتمكن من اللعب مع الأشخاص الذين تُجري مكالمة معهم عبر "فيس تايم".
وتَضمنت التحديثات كذلك مجموعة من إصلاحات الأخطاء والتحسينات المختلفة؛ بما في ذلك البحث الأفضل في الرسائل، والمقالات الإخبارية في الطقس ذات الصلة بهذا الموقع، ومؤشرات المشاركين في الملاحظات التي تتيح لك رؤية المؤشرات الحية عندما يقوم الآخرون بتحديث الملاحظات المشتركة.
ومن ضمن التحديثات أيضًا أنه يمكن أن يعود تطبيق "آير دروب" تلقائيًّا إلى جهات الاتصال فقط بعد 10 دقائق؛ لمنع الطلبات غير المرغوب فيها لتلقي المحتوى وتحسينات اكتشاف الأعطال على هواتف "آيفون 14" و"آيفون 14 برو".
أما بالنسبة لأجهزة "آيباد"؛ فستتمتع بإمكانية دعم شاشة خارجية بدقة "6كي" على حواسب "آيباد برو 12.9" الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وحواسيب "آيباد برو 11" الجيل الثالث والإصدارات الأحدث، وآيباد آير الجيل الخامس.
وسيمكن أيضًا -بحسب التحديث- للمستخدم سحب الملفات وإفلاتها وأنظمة تشغيل "ويندوز" على شاشة متصلة وخلفية، ودعم استخدام ما يصل إلى أربعة تطبيقات على شاشة آيباد وأربعة تطبيقات على الشاشة الخارجية.
وأصلحت أبل كذلك مشكلة تَسببت في عدم استجابة إيماءات اللمس المتعدد أثناء استخدام ميزة إمكانية الوصول إلى تطبيق "زووم"، وتنبهك إشعارات التعقب الآن إذا كانت هناك علامة "آير تاج" منفصلة عن مالكها في مكان قريب، وتم تشغيلها مؤخرًا للإشارة إلى أنها تتحرك.
وتُعالج هذه التحديثات أيضًا أكثر من 30 ثغرة أمنية؛ مما يجعل تثبيت البرنامج الجديد في أسرع وقت ممكن أكثر أهمية.