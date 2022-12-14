تَعَرّف على ما يقدمه تحديث "آي أو إس 16.2" من ميزات جديدة

ويوفر التحديث أيضًا خيارات جديدة لتوسيع العدد الإجمالي لفئات بيانات "آي كلاود" المحمية عبر التشفير من طرف إلى طرف إلى 23 فئة؛ بما في ذلك "آي كلاود باك آب"، والملاحظات، والصور، والإعدادات الجديدة التي تتيح لك إخفاء الخلفية أو الإخطارات، عند تمكين عرض "العرض دائمًا" على هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، وعناصر واجهة مستخدم جديدة للنوم والأدوية والنشاط.