بعد إشهارها إفلاس "FTX".. اختفاء أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة

وأوضحت الشركة عبر حسابها أن الاختراق قد تم، وحثت المستخدمين على تجنب فتح التطبيق وحذفه من هواتفهم، وأن الشركة تحركت سريعًا لوضع جميع أصولها الرقمية على وضع عدم الاتصال لتقليل الضرر عند مراقبة المعاملات غير المصرح بها.