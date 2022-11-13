بعد إشهارها إفلاس "FTX".. اختفاء أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة

فتحت منصة FTX للعملات المشفرة، تحقيقًا بشأن اختفاء الملايين من محافظ العملات المشفرة، بعد ساعات فقط من إعلان المنصة إفلاسها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "كوين ديسك" المعنيّ بأخبار العملات الرقمية المشفرة، أن المنصة قدّرت المبالغ التي اختفت بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي.
وذكرت منصة تداول العملات المشفرة، أنها تعرضت للاختراق، بعد سحب ملايين الدولارات من الأصول الرقمية، رغم تجميد الشركة لعمليات السحب في وقت سابق من اليوم.
وأوضحت الشركة عبر حسابها أن الاختراق قد تم، وحثت المستخدمين على تجنب فتح التطبيق وحذفه من هواتفهم، وأن الشركة تحركت سريعًا لوضع جميع أصولها الرقمية على وضع عدم الاتصال لتقليل الضرر عند مراقبة المعاملات غير المصرح بها.
ويعتقد البعض أن الأموال التي تم سحبها تعود لأشخاص من الدائرة المقربة من مؤسس المنصة بانكمان فريد.
ولكن المفاجئ أن التحقيقات أظهرت أن ما لا يقل عن مليار دولار اختفت من أموال العملاء قبل إشهار الإفلاس وتجميد كافة عمليات السحب.
وأفادت المصادر بأن مؤسس المنصة حوّل سرًّا 10 مليارات دولار أيضًا من المنصة إلى شركته التجارية للأبحاث "آلاميدا ريسيرش"؛ مرجحة سفره إلى الأرجنتين بعد إتمام عمليات نقل الأموال.