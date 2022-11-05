إذا كنت أحد ضحايا المكالمات العشوائية.. هكذا تستطيع حظرها على آيفون

في ظل انتشار ظاهرة المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على مستقبِل الاتصال، أو التسويق لمنتج ما، دون إذن مسبق لصاحب الخط بالتواصل، ازداد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، وشهد محرك بحث غوغل ارتفاعًا ملحوظًا بسؤال: "كيف أحظر المكالمات العشوائية"؟
وفي هذا السياق استعرض موقع "لابتوب ماغ" طرقًا عدة يمكنك من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز آيفون.
وقال الموقع: يمكنك الاستفادة من ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين، وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
وأضاف: لتفعيل هذه الميزة على هاتف آيفون، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم إلى "الهاتف"، ثم فعل "إسكات المتصلين غير المعروفين".
ويمكن كذلك خاصية "إسكات المتصلين غير المرغوب بهم" أو Silence Junk Callers ستقوم بنفس المهمة، لكنها تتوفر بحسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.
وتوجد العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لحظر المكالمات العشوائية، وأحد أكثر التطبيقات شعبيةً التي يهتم بها مستخدمو آيفون هو تطبيق "ترو كولر".
وتتمثل الخطوات الخاصة بهذه الطريقة في تنزيل TrueCaller من متجر تطبيقات Apple وتشغيله، والضغط على التالي عدة مرات لإكمال عرض شرائح الإعداد، ثم الضغط على البدء، وبعد ذلك اتباع التعليمات المتعلقة بتشغيل جميع مفاتيح تبديل TrueCaller عبر تطبيق الإعدادات.