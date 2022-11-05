إذا كنت أحد ضحايا المكالمات العشوائية.. هكذا تستطيع حظرها على آيفون

في ظل انتشار ظاهرة المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على مستقبِل الاتصال، أو التسويق لمنتج ما، دون إذن مسبق لصاحب الخط بالتواصل، ازداد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، وشهد محرك بحث غوغل ارتفاعًا ملحوظًا بسؤال: "كيف أحظر المكالمات العشوائية"؟