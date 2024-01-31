"جوجل" تنفي تورُّطَ تحديثها في توقف أجهزة "فيتبيت"

نقلت شركةُ "جوجل" الأمريكية تورُّطَ تحديثها الأخير في توقف أجهزة اللياقة البدنية الشهيرة "فيتبيت".
وأوضحت "جوجل" أن التحديث الذي أصدرته في ديسمبر الماضي، ليس هو السبب في تعطل عدد كبير من أجهزة "فيتبيت" الأخير؛ وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى شكوى أكثر من "100" مستخدم من توقف أجهزة "فيتبيت" الخاصة بهم عن العمل بصورة كاملة، بعد تحميلهم التحديث الأخير الذي كان يحمل اسم "Charge 5".
ونقلت "بي بي سي" عن المتحدّث باسم "جوجل" قوله: "لا زلنا نحقّق في هذه المشكلة، لكن نؤكّد أيضًا أنه ليس بسبب التحديث الأخير".
ولم يقدّم المتحدثُ أيَّ تفسير بديل لسيل المشكلات التي تم الإبلاغ عنها، وأكثرها شيوعًا عمر البطارية القصير جدًّا.
وتابع بقوله: "يجب على المستخدم الاستمرار في تحديث أجهزتهم والتواصل مع خدمة العملاء لو واجهوا أي مشكلة".
ومع ذلك يصرُّ المستخدمون في منتديات Fitbit الخاصة، على أنّ تغيير البرنامج هو السبب؛ حيث يحثُّ بعض مستخدمي "Charge 5" على عدم تثبيت التحديث، ويصفون كيف أن أجهزتهم لم تعد تعمل بشكل صحيح، إن وجدت.
يذكر أن "فيتبيت" تعتبر واحدة من رواد أجهزة تتبع اللياقة البدنية، واشترتها جوجل عام 2019 مقابل "2.1" مليار دولار.