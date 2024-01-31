"جوجل" تنفي تورُّطَ تحديثها في توقف أجهزة "فيتبيت"

ومع ذلك يصرُّ المستخدمون في منتديات Fitbit الخاصة، على أنّ تغيير البرنامج هو السبب؛ حيث يحثُّ بعض مستخدمي "Charge 5" على عدم تثبيت التحديث، ويصفون كيف أن أجهزتهم لم تعد تعمل بشكل صحيح، إن وجدت.