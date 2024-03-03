مطوّر "شات جي بي تي": على المجتمعات الاستعداد للعواقب السلبية لـ"الذكاء الاصطناعي"

لكنه عاد وقال: "الذكاء الاصطناعي لن يكون قصة جميلة فقط، وإنما سيكون قصة مزاياها أكثر من عيوبها، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن تسريع وتيرة البحث العلمي والشفاء من الأمراض وتحسين التعليم، من الصعب الآن تصور مدى التحسُّن الذي يمكن أن يشهده المستقبل بفضل التكنولوجيا الجديدة".