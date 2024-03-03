مطوّر "شات جي بي تي": على المجتمعات الاستعداد للعواقب السلبية لـ"الذكاء الاصطناعي"

طالب سام ألتمان؛ رئيس شركة "أوبن أيه آي" المطوّرة لتطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي الشهير، المجتمعات، بضرورة الاستعداد لمواجهة "العواقب السلبية" لانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح ألتمان؛ في مؤتمرٍ نظّمته شركة إنتل ونشرته مجلة "فورتشن" الأمريكية، أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيزيد في المستقبل من المحتوى الذي ينتجه البشر.
وتوقع ألتمان؛ ظهور التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الانتخابات في المستقبل القريب.
وتابع بقوله "يجب التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية والأسلحة البيولوجية".
لكنه عاد وقال: "الذكاء الاصطناعي لن يكون قصة جميلة فقط، وإنما سيكون قصة مزاياها أكثر من عيوبها، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن تسريع وتيرة البحث العلمي والشفاء من الأمراض وتحسين التعليم، من الصعب الآن تصور مدى التحسُّن الذي يمكن أن يشهده المستقبل بفضل التكنولوجيا الجديدة".