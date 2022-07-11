تسريبات: سامسونج ستتخلّى عن هذه المعالجات في هواتف "جلاكسي إس 23"

كشفت تقارير مسربة من داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن تخليها عن نمط من المعالجات اعتادت استخدامه في هواتفها السابقة، خلال تطويرها هواتف "جلاكسي إس 23".
وأوضحت المصادر أن سامسونج قررت التخلي عن معالجات "آكسيونز" التي توفرها في هواتفها لبعض المناطق في أوروبا وآسيا، والاعتماد بصورة كلية على معالجات "سنابدراجون" من "كوالكوم"؛ بسبب تسببها في انقسامات بين آراء المستهلكين للهواتف.
وأشارت المصادر إلى أن هواتف "جلاكسي إس 23" سيتم تزويدها كليًّا في جميع أنحاء العالم بمعالجات "سنابدراجون 8 الجيل الثاني" فائقة السرعة.
وأرجعت المصادر قرار سامسونج إلى أنها ليست واثقة من أداء معالج "آكسيونز 2300" المقبل، مقارنة بمعالجات سنابدراجون الرائدة من حيث قوة الحوسبة وكفاءة استهلاك الطاقة.
ولم تفصح المصادر عن تفاصيل أخرى بشأن مواصفات هواتف "جلاكسي إس 23" المرتقبة.