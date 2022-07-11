تسريبات: سامسونج ستتخلّى عن هذه المعالجات في هواتف "جلاكسي إس 23"

وأوضحت المصادر أن سامسونج قررت التخلي عن معالجات "آكسيونز" التي توفرها في هواتفها لبعض المناطق في أوروبا وآسيا، والاعتماد بصورة كلية على معالجات "سنابدراجون" من "كوالكوم"؛ بسبب تسببها في انقسامات بين آراء المستهلكين للهواتف.