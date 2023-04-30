"ماسك" يلمّح بتوفير "تويتر" طريقةً جديدة لتوفير الربح للناشرين

كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه ينوي طرح تقنية جديدة عبر منصته للتدوين المصغر "تويتر"، يمكنها أن توفر طريقة جديدة لتوفير الربح للناشرين.
وأوضح "ماسك" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه سيتم طرح خدمة جديدة تسمح للناشرين بفرض رسوم على المستخدمين، مقابل الوصول إلى المقالات الفردية التي ينشرونها على الموقع.
وأفاد بأن الخدمة الجديدة سيتم تفعيلها رسميًّا في أقرب وقت خلال شهر مايو المقبل.
ولا تزال تفاصيل الميزة الجديدة غامضة، وليس من الواضح أي نوع من الحسابات أو وسائل الإعلام ستكون قادرة على التمتع بها، ولم يذكر "ماسك" أيضًا نسبة العمولة التي سيحصل "تويتر" عليها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات ماسك لزيادة أرباح "تويتر"، والتي استهلها بتدشين حسابات "بلو"، مقابل 8 دولارات شهريًّا لكل المستخدمين، والتي بسببها حذف جميع علامات التوثيق لكل المشاهير، وأعادها فقط للحسابات التي لديها أكثر من مليون متابع.