"ماسك" يلمّح بتوفير "تويتر" طريقةً جديدة لتوفير الربح للناشرين

ولا تزال تفاصيل الميزة الجديدة غامضة، وليس من الواضح أي نوع من الحسابات أو وسائل الإعلام ستكون قادرة على التمتع بها، ولم يذكر "ماسك" أيضًا نسبة العمولة التي سيحصل "تويتر" عليها.