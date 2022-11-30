تقرير: "تويتر" توقف تطبيق سياسة التضليل الخاصة بـ"كوفيد 19"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، أوقف جهود المنصة طويلة الأمد لمحاربة التضليل حول فيروس كورونا المستجد، على الأقل في الوقت الحالي، وتحديثها موقع الشفافية الخاص بها بهدوء للكشف عن أنها توقفت عن تطبيق سياسة المعلومات المضللة الخاصة بـ"كوفيد 19"، في 23 نوفمبر من دون أن تعلن عن ذلك رسميًا.