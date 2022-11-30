تقرير: "تويتر" توقف تطبيق سياسة التضليل الخاصة بـ"كوفيد 19"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، أوقفت تطبيق سياسة التضليل الخاصة بالأخبار الخاصة بـ"كوفيد 19".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، أوقف جهود المنصة طويلة الأمد لمحاربة التضليل حول فيروس كورونا المستجد، على الأقل في الوقت الحالي، وتحديثها موقع الشفافية الخاص بها بهدوء للكشف عن أنها توقفت عن تطبيق سياسة المعلومات المضللة الخاصة بـ"كوفيد 19"، في 23 نوفمبر من دون أن تعلن عن ذلك رسميًا.
وليس من الواضح ما إذا كانت "تويتر" ستستعيد أي حسابات محظورة بسبب مشاركة معلومات خاطئة كجزء من عفو ماسك المخطط عن الحسابات المحظورة.
ولكن هذا يشير إلى أن الشركة لن تعلق المزيد من المستخدمين أو تحذف المحتوى بما في ذلك الأكاذيب حول فيروس كورونا أو اللقاحات.