"أرشيف الإنترنت" يتعرض لهجمات سيبرانية

وتابع: "بدعم من الآخرين والعمل الجاد للموظفين، نقوم بتعزيز دفاعاتنا لتوفير وصول أكثر موثوقية إلى مكتبتنا، والجديد هو أن هذا الهجوم كان مستمرًّا ومؤثرًا ومستهدفًا وقابلًا للتكيف، والأهم من ذلك أنه كان لئيمًا".