"أرشيف الإنترنت" يتعرض لهجمات سيبرانية

أعلن موقع "أرشيف الإنترنت" التابع للمنظمة غير الربحية "واي باك"، عن تعرضه لهجمات سيبرانية خطيرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح الموقع أن المستخدمين قد لا يستطيعون الوصول لمحتواهم المتمثل في أرشيف المكتبات والمؤسسات المتنوعة في الولايات المتحدة؛ بسبب تعرضه لهجوم سيبراني واسع النطاق خلال عطفة نهاية الأسبوع.
وقال الموقع في بيان رسمي إنه لا يعلم بعدُ مصدرَ هذه الهجمات؛ ولكنها ناجمة عن "عشرات الآلاف من طلبات المعلومات المزيفة في الثانية".
وذكرت أن الموقع لا يزال معطلًا لأنه لا يزال يتعرض للهجوم؛ مشددًا على أن بيانات الموقع لم تتأثر حتى الآن.
وقال بروستر كاهلي، مؤسس أرشيف الإنترنت، في بيان: "لحسن الحظ أن المجموعات آمنة؛ لكننا نأسف لأن هجوم حجب الخدمة جعلنا غير متصلين بالإنترنت بشكل متقطع خلال الأيام الثلاثة الماضية".
وتابع: "بدعم من الآخرين والعمل الجاد للموظفين، نقوم بتعزيز دفاعاتنا لتوفير وصول أكثر موثوقية إلى مكتبتنا، والجديد هو أن هذا الهجوم كان مستمرًّا ومؤثرًا ومستهدفًا وقابلًا للتكيف، والأهم من ذلك أنه كان لئيمًا".