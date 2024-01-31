كيف كانت نتيجة اختبار هاتف "سامسونج جلاكسي إس 24" في "قابلية الإصلاح"؟

تمكن هاتف "سامسونج جلاكسي إس 24" من الحصول على درجة متقدمة في اختبار "قابلية الإصلاح" الذي تعده منصة "بي بي كي ريفيوز" الشهيرة.
وحصل هاتف "جلاكسي إس 24" على درجة 9 من 10، وهي درجة متقدمة وتتفوق على هواتف "آيفون" الأحدث.
ويظهر من خلال الاختبار أن "جلاكسي إس 24" يحتوي على غرفة بخار نحاسية أكبر من سابقتها، ضعف الحجم تقريباً، ومتساوية مع إصدار "جلاكسي إس 24 ألترا"، وهو ما يمنح سلاسة كبيرة في تفكيكه من أجل الإصلاح.
ويظهر الاختبار أيضاً أنه يمكن بسهولة استبدال أغطية عدسة الكاميرا بشكل فردي.
ويمكن كذلك إزالة البطارية بسهولة باستخدام لسان السحب، ولكن ما يعيب الهاتف، وفقاً للاختبار، أنه يكاد يكون من المستحيل نزع الشاشة دون إتلافها.
وتمكّن الهاتف، من خلال الاختبار، من الحصول على الحد الأقصى من النقاط لتوفر الأجزاء، وسهولة استبدال البطارية، وسهولة استبدال الأجزاء المتنوعة مثل منفذ الشاحن.
وحصل الهاتف على 1.5 من نقطتين كحد أقصى للتنظيم الداخلي ومقدار الوقت الذي يستغرقه الإصلاح، وكذلك لاستبدال الشاشة.