كيف كانت نتيجة اختبار هاتف "سامسونج جلاكسي إس 24" في "قابلية الإصلاح"؟

ويظهر من خلال الاختبار أن "جلاكسي إس 24" يحتوي على غرفة بخار نحاسية أكبر من سابقتها، ضعف الحجم تقريباً، ومتساوية مع إصدار "جلاكسي إس 24 ألترا"، وهو ما يمنح سلاسة كبيرة في تفكيكه من أجل الإصلاح.