تحليل: سوق الهواتف الذكية العالمي يتخذ الخطوات الأولى للتعافي في الربع الثالث

كشف تقرير شركة "كاناليز" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، أن سوق الهواتف الذكية العالمي بدأ يتخذ الخطوات الأولى نحو التعافي في الربع الثالث من العام الجاري 2023، بعد أوقات عصيبة واجهها في الأرباع السابقة.
وأفاد تقرير خاص نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، بأن معدل انخفاض الأرباح لسوق الهواتف الذكية سيبلغ في الربع الثالث نحو 1% فقط؛ وهو ما يُعد مؤشرًا على الانتعاش للسوق بشكل عام.
ولكن حذّرت الشركة من أنه ينبغي على شركات الهواتف الذكية أن تكون حذرة؛ بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي لم تنتهِ بعد، ولا تزال الشركات تعيد تعديل قنوات مبيعاتها ومخزونات المكونات.
ويشير التقرير إلى أن "سامسونج" لا تزال الشركة الرائدة في السوق حتى الآن، وتليها شركة "أبل"؛ فيما استمرت "شاومي" في اعتلاء المركز الثالث لأكبر شركات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثالث.
وصعدت خلال الربع الثالث شركة "ترنسيشن" الصينية المالكة للعلامات التجارية "تيكنو" و"إنفينكس" و"آي تيل"، في طريقها لتجاوز ترتيب شركة "أوبو" في الشحنات العالمية.
وبعيدًا عن المراكز الخمسة الأولى، كشف التقرير أن "هواوي" حققت عودة قوية في الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أصدرت سلسلة "ميت 60" التي لا تزال مطروحة في الصين فقط حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن شركتيْ "شاومي" و"تراسيشن" تَمَكّنا من تحقيق مكاسب قصيرة المدى، وقد يحولانه إلى نجاح أكثر استدامة على المدى الطويل؛ بشرط أن "تلعب الشركتان أوراقهما بشكل جيد".