تحليل: سوق الهواتف الذكية العالمي يتخذ الخطوات الأولى للتعافي في الربع الثالث

وبعيدًا عن المراكز الخمسة الأولى، كشف التقرير أن "هواوي" حققت عودة قوية في الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أصدرت سلسلة "ميت 60" التي لا تزال مطروحة في الصين فقط حتى الآن.