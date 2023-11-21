"جوجل" تُبرم صفقة "سرية" مع "سبوتيفاي" لتخطي رسوم متجر "بلاي"

أظهرت تقارير صحفية عالمية، إبرام شركة "جوجل" الأمريكية "صفقة سرية" مع تطبيق الموسيقى الشهير "سبوتيفاي" لتخطي رسوم متجر التطبيقات الشهير "جوجل بلاي".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "جوجل" ستحصل على عمولة قدرها 4% إذا قام مستخدمو "سبوتيفاي" بالتسجيل للحصول على خدمة من خلال جوجل أو نظام تشغيل "أندرويد".
وتُعد هذه النسبة أقل بكثير من التطبيقات الأخرى التي تدفع عادة 15% مقابل الاشتراكات من خلال متجر "جوجل بلاي".
ونقل التقرير عن رئيس شراكات جوجل، دون هاريسون، قوله: "الاستماع إلى الموسيقى، هو أحد الأغراض الأساسية للهاتف، وإذا لم يكن يعمل سبوتيفاي لدينا بشكل صحيح عبر خدمات بلاي وخدمات أندرويد الأساسية؛ فلن يشتري الناس هواتفنا؛ لذلك قررنا عقد هذه الشراكة".
وأشار هاريسون إلى اتفاق الطرفين على وضع 50 مليون دولار لكل منهما في "صندوق النجاح" كجزء من الصفقة، وتجنب أي دعاوى قضائية بينهما.