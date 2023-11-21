"جوجل" تُبرم صفقة "سرية" مع "سبوتيفاي" لتخطي رسوم متجر "بلاي"

ونقل التقرير عن رئيس شراكات جوجل، دون هاريسون، قوله: "الاستماع إلى الموسيقى، هو أحد الأغراض الأساسية للهاتف، وإذا لم يكن يعمل سبوتيفاي لدينا بشكل صحيح عبر خدمات بلاي وخدمات أندرويد الأساسية؛ فلن يشتري الناس هواتفنا؛ لذلك قررنا عقد هذه الشراكة".