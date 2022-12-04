دعوى قضائية ضد "ميتا".. تجمع بيانات مالية حساسة عن مستخدميها دون إذنهم

تواجه شركة "ميتا" الأمريكية دعوى قضائية من قبل مجموعة متخصصة في البيانات الضريبية؛ بسبب اتهامات بجمع بيانات مالية حساسة عن مستخدميها دون إذن منهم.
وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "إتش آر بلوك"، بأن ميتا تنتهك ثقة مستخدميها وخصوصيتهم بجمع بياناتهم المالية من مواقع إعداد الضرائب المختلفة من دون تصريح واضح منهم.
وتمكن أداة جديدة صممتها ميتا من تتبع أنشطة مستخدمي فيسبوك وإنستجرام المالية لاستهدافهم بالإعلانات على ما يبدو، وخاصة بتلك المتعلقة بالضرائب؛ لمعرفة ما يدفعونه وقيمته؛ لتحديد هوية الإعلانات التي يمكن أن تستهدف المستخدم، من خلال بيانات حساسة مثل بيانات الدخل وحالات التسجيل ومبالغ الاسترداد والمنح الدراسية للمعالين.