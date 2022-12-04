دعوى قضائية ضد "ميتا".. تجمع بيانات مالية حساسة عن مستخدميها دون إذنهم

وتمكن أداة جديدة صممتها ميتا من تتبع أنشطة مستخدمي فيسبوك وإنستجرام المالية لاستهدافهم بالإعلانات على ما يبدو، وخاصة بتلك المتعلقة بالضرائب؛ لمعرفة ما يدفعونه وقيمته؛ لتحديد هوية الإعلانات التي يمكن أن تستهدف المستخدم، من خلال بيانات حساسة مثل بيانات الدخل وحالات التسجيل ومبالغ الاسترداد والمنح الدراسية للمعالين.