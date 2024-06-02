HUAWEI MateBook X Pro أخف لابتوب محمول بابتكارات متطورة وتصميم رائع وأداء قوي
في ظل الحاجة المتزايدة للعمل والتعلم عن بُعد، تأتي أهمية استخدام أجهزة الحواسيب المحمولة (اللابتوب) خاصة خفيفة الوزن، كونها تتيح للمستخدمين إمكانية حملها والتنقل بها بكل سهولة ويسر. ولذلك أدركت هواوي أهمية هذه الميزة الرائعة، ونجحت في تقديم جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد الذي يٌعتبر أخف جهاز حاسب محمول على الإطلاق، بابتكارات متطورة، وتصميم عصري رائع وجذاب، وأداء قوي.
وبعد تجربتنا في «سبق» لجهاز HUAWEI MateBook X Pro الذي تم طرحه حاليًا للطلب المسبق في السعودية بسعر يبدأ من 6999 ريال، أتضح لنا أن هذا الجهاز الأسطورة، يتميّز بتصميم أنيق، وشكل جميل، ووزن فائق الخفّة، حيث يزن أقل من كيلوغرام (980 جرامًا فقط)، لصناعته من سبيكة مغنيسيوم خفيفة الوزن لكنها قوية، وهو بذلك أقوى وأكثر متانة من أجهزة الحاسوب المحمولة الأخرى، ما جعلنا نمنحه وبكل جدارة "جائزة الابتكار لأفضل لابتوب فائق الخفّة".
الخيار الأمثل
مع جهاز HUAWEI MateBook X Pro، لن تضطر إلى الاختيار بين حاسوب محمول خفيف الوزن وحاسوب محمول عالي الأداء - فهو يمنحك كليهما. وبفضل تصميمه الأنيق، فهو بالتأكيد يتميّز بمظهر جذاب. بسمك 13.5 ملم فقط ووزن 980 جرامًا فقط، يعد جهاز MateBook X Proأعجوبة هندسية. فهو مصنوع من سبيكة مغنيسيوم خفيفة الوزن لكنها قوية، كما أنه أقوى وأكثر متانة من أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الهيكل المصنوع من الألومنيوم أو الفولاذ. يتميز بمنحدر رشيق مع انحناء متدرج دقيق، والذي تسميه هواوي بتصميم Skyline. يأتي هذا الحاسوبالمحمول مزودًا بهيكل معدني لطيف أثناء الاستخدام، مما يجعله ممتعًا عند اللمس ومقاومًا للغاية للخدوش والبقع، وهو متوفر بثلاثة خيارات للألوان: الأزرق الموراندي والأسود والأبيض.
يتمتع جهاز MateBook X Pro بواحدة من أفضل شاشات العرض في السوق، وهي مصممة للمبدعين الذين يتمتعون بدقة ألوان احترافية ودعم كامل لـ Adobe RGB. توفر شاشة OLED المرنة مقاس 14.2 بوصة دقة 3.1K مع وضوح وحيوية مذهلين. توفر شاشة OLED المرنة مجموعة من المزايا مقارنة بشاشات OLED التقليدية. أولاً، فهو يزيل أنماط التموج التي تشتت الانتباه والتي تظهر على شاشات OLED العادية عند عرضها بعيدًا عن الزاوية. ثانيًا، تساعد الشاشة المرنة على تقليل وزن الحاسوب المحمول بحوالي 150 جرامًا وتجعل نسبة الشاشة إلى الجسم المذهلة التي تبلغ 93% ممكنة. تتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز ووقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية.
وفي جوهره، يتمتع جهاز MateBook X Pro بقوة استثنائية بفضل معالج Intel® Core™ Ultra 9 عالي الأداء، والذي يدعمه تقنية Intel 4المتقدمة. يعمل نظام Arc™ Graphics المحسّن على تعزيز أداء معالجة الرسومات بشكل ملحوظ مقارنةً بالجيل السابق. يمكن لجهاز MateBook X Pro التنقل بسهولة عبر أي تحدي تواجهه، دون أن تواجه أي بُطء أو مشاكل. وعلى الرغم من قوته الفائقة، يظل الحاسوب المحمول يعمل بشكل ممتاز حتى في ظل الأحمال الشديدة.
مع وضع SuperCharge Turbo بقدرة 90 واط في جهاز MateBook X Pro، يمكنك العمل لمدة ساعتين بعد شحن قصير مدته 10 دقائق. علاوة على ذلك، يتميز الحاسوب المحمول بسعة بطارية مذهلة تبلغ 70 واط في الساعة. يعد الاتصال مجالًا آخرًا يتألق فيه جهاز MateBook X Pro. فهو يستخدم تقنية 3D Metaline Antenna المتقدمة التي يمكنها الاتصال لمسافة تصل إلى 330 مترًا في المواقف المثالية، تقريبًا بطول ملعب كبير. علاوة على ذلك، يأتي جهاز MateBook X Pro مثبتًا مسبقًا مع نظام التشغيل Windows 11 ويتميز بمجموعة من ميزات الجهاز الفائق لجعل تجربة Windows الخاصة بك سلسة ومرِنة.
في الختام
يعد جهاز MateBook X Pro من أفضل أجهزة الحاسوب المحمولة مقاس 14 بوصة في السوق. فهو بمثابة قفزة نوعيّة في سوق أجهزة الحاسوب الشخصية. يبلغ وزنه أقل من كيلوغرام مما يجعله سهلًا جدًا في الحمل والتنقّل ولكنه يتميز بأداء قوي، فهو يتحدى المفاضلات التقليدية بين سهولة الحمل والقوّة. أيضًا، من المؤكد أن جهاز MateBook X Pro خيارًا مميّزًا إذا كنت تتطلع إلى الترقية إلى جهاز حاسوب يعمل بنظام Windows في عام 2024.