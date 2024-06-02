HUAWEI MateBook X Pro أخف لابتوب محمول بابتكارات متطورة وتصميم رائع وأداء قوي

مع جهاز HUAWEI MateBook X Pro، لن تضطر إلى الاختيار بين حاسوب محمول خفيف الوزن وحاسوب محمول عالي الأداء - فهو يمنحك كليهما. وبفضل تصميمه الأنيق، فهو بالتأكيد يتميّز بمظهر جذاب. بسمك 13.5 ملم فقط ووزن 980 جرامًا فقط، يعد جهاز MateBook X Proأعجوبة هندسية. فهو مصنوع من سبيكة مغنيسيوم خفيفة الوزن لكنها قوية، كما أنه أقوى وأكثر متانة من أجهزة الحاسوب المحمولة ذات الهيكل المصنوع من الألومنيوم أو الفولاذ. يتميز بمنحدر رشيق مع انحناء متدرج دقيق، والذي تسميه هواوي بتصميم Skyline. يأتي هذا الحاسوبالمحمول مزودًا بهيكل معدني لطيف أثناء الاستخدام، مما يجعله ممتعًا عند اللمس ومقاومًا للغاية للخدوش والبقع، وهو متوفر بثلاثة خيارات للألوان: الأزرق الموراندي والأسود والأبيض.