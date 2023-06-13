5 مفاتيح رئيسية يمكنها أن تجعل الذكاء الاصطناعي آمنًا

وجاء تعريفه للذكاء الاصطناعي على أنه برنامج يمكن أن يؤدي "مجموعة معينة من الأهداف التي يحددها الإنسان، وأن ينتج مخرجات مثل المحتوى أو التنبؤات أو التوصيات أو القرارات التي تؤثر على البيئات التي يتفاعلون معها".