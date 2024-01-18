سامسونج تطلق سلسلة هواتف Galaxy S24 المدعمة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيّات المحدودة عن إطلاقها لسلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24؛ والتي تُدشّن حقبة جديدة من تجارب الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعيGalaxy AI، حيث تفتح الآفاق وتَعِدُ بتحول ثوري لتفاعل المستخدمين مع أجهزتهم المحمولة.
تتميز سلسلة هواتف Galaxy S24 بعملها على تبسيط التواصل عبر اللغات من خلال الترجمة الفورية Live Translate الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث. كما يطرح Galaxy S24 ميزة رائدة لأول مرّة، وهي Circle to Searchبالتعاون مع جوجل الشركة الرائدة عالميًا في مجال البحث، حيث توفر أداة رائعة، تتيح طرقًا جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة، أو من خلال الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على شاشة Galaxy S24 أو تمييزه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة.
وأكّد تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، أنّ سلسلة Galaxy S24 ستُحدث تحوّلاً جذرياً في كيفية اتصال المستخدمين بالعالم وتمهد الطريق للعقد القادم من ابتكارات الهاتف المحمول. وقال:"تمّ تقديم Galaxy AI نتيجة لالتزام سامسونج بالابتكار ورؤيتها حول كيفية استخدام الأفراد لهواتفهم. ونهدف من خلال ذلك إلى تعزيز التجارب اليومية للمستخدمين وتمكينهم من استكشاف إمكانات جديدة في حياتهم".
وتبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 في توفيرها لتجارب مذهلة في شتى المهام سواءً أكانت في الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، وذلك بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة وغيرها.
وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي تنامياً متزايداً في الحياة اليوميّة؛ حيث أصحبت الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز قوّة الأداء لمواكبة المتغيرات المستمرّة. علاوة على ذلك، تُتيح سلسلة Galaxy S24 المعزّزة بواسطة Samsung Knox منصّة الأمان متعدّدة الطبقات من آليات الدفاع والأمان؛ على حماية المعلومات المهمة والعثور على الثغرات الأمنية من خلال أجهزة آمنة وشاملة، واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي.
إلى جانب كل تلك الميزات الجبارة، يعمل محرك ProVisualالخاص بهاتف Galaxy S24 على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل إمكانات التصوير الليلي المحدثة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom في Galaxy S24 رائعة في أي ظروف، حتى عند تكبيرها. وتتمتع سلسلة Galaxy S24 بقدرتها على تحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح إزالة الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.
بالإضافة لكل ما سبق، فإن أدوات تحرير Galaxy AI المبتكرة تتيح إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. ولإجراء تحسينات أسهل وأكثر كفاءة، يستخدم تطبيق Edit Suggestion تقنية Galaxy AI لاقتراح التعديلات المناسبة تمامًا لكل صورة.
يُشار إلى أن، دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24 يسهم في تعزيز كافة تجارب المستخدمين، بدءاً من تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، مروراً بالقدرات الإبداعيّة المحسّنة بفضل محرّك ProVisual من Galaxy، وُصولاً إلى وضع معيار جديد للبحث يُعيد تعريف طريقة استكشاف المستخدمين للعالم من حولهم.
الجدير ذكره بأن سامسونج تواصل مراعاة الأثر البيئي حيث نطاق المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy من خلال استخدام البلاستيك والزجاج والألمنيوم المعاد تدويره في المكونات الداخلية والخارجية.