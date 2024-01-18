سامسونج تطلق سلسلة هواتف Galaxy S24 المدعمة الذكاء الاصطناعي

إلى جانب كل تلك الميزات الجبارة، يعمل محرك ProVisualالخاص بهاتف Galaxy S24 على تحويل إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبفضل إمكانات التصوير الليلي المحدثة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom في Galaxy S24 رائعة في أي ظروف، حتى عند تكبيرها. وتتمتع سلسلة Galaxy S24 بقدرتها على تحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح إزالة الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.