"لينكد إن" تسعى لتطوير تقنيات تجعلها ليست مجرد منصة للبحث عن وظيفة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة "لينكد إن" تعمل حالياً على تطوير تقنيات جديدة تحوّلها من مجرد منصة للبحث عن وظيفة، إلى منصة تواصل اجتماعي متكاملة.
وأوضحت مصادر من داخل "لينكد إن"، أنها تسعى حالياً على تطوير ألعاب داخل التطبيق لإلهاء المستخدمين عن الدخول لمجرد البحث عن وظيفة.
وتظهر التسريبات أن ألعاب "لينكد إن" المرتقبة، ستعتمد على الألغاز لمنح مستخدمي المنصة شيئاً يمكنهم القيام به، بجانب التواصل مع زملائهم أو الشركات المهنية الأخرى.
لا يوجد حتى الآن أيُّ جدولٍ زمني لإصدار هذه الألعاب على "لينكد إن"، كما أنه ليس من الواضح أيضاً عمّا إذا كانت هذه الألعاب ستكون متاحة مجاناً للمستخدمين أم مخصّصة لأصحاب الحسابات المدفوعة.