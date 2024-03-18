"لينكد إن" تسعى لتطوير تقنيات تجعلها ليست مجرد منصة للبحث عن وظيفة

لا يوجد حتى الآن أيُّ جدولٍ زمني لإصدار هذه الألعاب على "لينكد إن"، كما أنه ليس من الواضح أيضاً عمّا إذا كانت هذه الألعاب ستكون متاحة مجاناً للمستخدمين أم مخصّصة لأصحاب الحسابات المدفوعة.