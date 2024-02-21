تقارير تكشف معلومات بشأن خاتم "سامسونج" الذكي.. موعد الطرح والمواصفات

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، معلومات جديدة بشأن خاتمها الذكي "جلاكسي رينج"، الذي روّجت الشركة له في مؤتمرها يناير الماضي خلال عرضها هواتف "جلاكسي إس 24".
وأظهرت تقارير صحفية كورية جنوبيةـ أن جهاز "جلاكسي رينج" القابل للارتداء، من المتوقع أن يتم الكشف عنه في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.
وتوقّعت المصادر أن يتم الكشف عن "جلاكسي رينج" بالتزامن مع الكشف عن أجهزة "سامسونج" القابلة للارتداء "جلاكسي زد فولد 6" و"جلاكسي زد فليب 6".
ومن المتوقع أن يحتوي "جلاكسي رينج" على دعم تخطيط القلب وسيقوم بقياس ضغط الدم وسيدعم أيضاً مدفوعات "إن إف سي".
ومن المقرر أن تبدأ "سامسونج" في الإنتاج الضخم للخاتم في وقت ما بين أبريل أو يونيو المقبلين، وسيكون هناك 8 أحجام مختلفة معروضة.
يُذكر أن "أبل" أيضاً تعمل حالياً بتسريع عملها لإنتاج أيضاً "خواتم ذكية"، حيث سجّلت براءات اختراع لمزيدٍ ومزيدٍ من الميزات ذات الصلة بها، والتي يتوقع أن تقوم بتتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب.