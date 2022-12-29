تسريبات تكشف مواصفات "خارقة" في أيقونة سامسونج المرتقبة "جلاكسي إس 24 ألترا"

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 23" في احتفالية ضخمة يوم 1 فبراير المقبل، ورغم أن هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" لن يخرج للنور قبل مطلع عام 2024، إلا أن التسريبات الصحفية الأخيرة تركزت عليه.