تسريبات تكشف مواصفات "خارقة" في أيقونة سامسونج المرتقبة "جلاكسي إس 24 ألترا"

كشفت تسريبات صحفية عن مواصفات وصفت بـ"الخارقة" في هاتف سامسونج الرائد المرتقب "جلاكسي إس 24 ألترا".
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 23" في احتفالية ضخمة يوم 1 فبراير المقبل، ورغم أن هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" لن يخرج للنور قبل مطلع عام 2024، إلا أن التسريبات الصحفية الأخيرة تركزت عليه.
وأوضحت مصادر من داخل سامسونج أن الشركة الكورية الجنوبية تجهز مستشعرات "تليفوتوغرافية" جديدة كليًا لهذه الهواتف، وفق ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
ويتوقع أن يستخدم المستشعر الجديد في عمليات تقريب صور أكثر دقة ووضوح مما يستخدم حاليا أو سيظهر بهاتف "جلاكسي إس 23 ألترا"، بحيث يمكن التقاط صور بعد تقريبها 3 أضعاف بدقة وجودة فائقين.
وتوقعت المصادر أن يتم تحسين الكاميرا الرئيسية لهاتف "جلاكسي إس 24 ألترا"، مثل تحسين كاميرا "جلاكسي إس 23 ألترا" بفضل تقنيات جديدة اعتمدتها سامسونج قائمة على تحسين جودة الصورة بفضل علوم الألوان الأفضل و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، وبمستشعر قد تصل دقته إلى 200 ميجابيكسل.