بعد اعتراف "أبل".. ثغرتان بـ"آيفون" تكشفان صورك ورسائلك.. و5 نصائح تحميك!

وتسمح الثغرتان (CVE-2023-23520) و(CVE-2023-23531) للقراصنة، بتجاوز عملية التوقيع المشفر، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، خارج صندوق الحماية الأمني، وفقا خبراء الخصوصية في شركة "في بي إن أوفر فيو" لأمن المعلومات، وليس من غير الواضح، منذ متى كانت الثغرات، تؤثر على هواتف "آيفون".