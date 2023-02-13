"واتساب" يكسر حاجز الـ30 صورة وتجربة جديدة على الـ100

وقال إنه يجري حاليًا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" من قِبَل عدد من المختبرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة؛ وفق "سكاي نيوز".