لم يفعلها أحد من قبل.. علماء: قريبًا ستشحن جوالك مرة واحدة كل شهر!

وقد أعلنت الحكومة عن برنامج مدته عامان بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، سيقوم بتوجيه عدد قليل من الشركات الناشئة لمساعدتها على "إحداث ثورة" في حياة الشعب البريطاني، ومن بينها شركة "MintNeuro" وهي شركة اخترعت زرعًا صغيرًا في الدماغ بحجم حبة الفلفل يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرض باركنسون والصرع.