فوضى عنصرية ومجلس اعتدال.. ماذا يحدث بعد أيام من إعلان إيلون ماسك استحواذه على "تويتر"

أحدث إعلان المليارير الأمريكي المثير للجدل، إيلون ماسك، استحواذه على تويتر؛ حالة من الجدل الواسع التي استمرت طيلة الأيام الماضية، لكن تقارير صحفية عالمية كشفت عما يحدث داخل كواليس منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا.
بدأت هذه العاصفة بعد ساعات قليلة من إعلان استحواذ ماسك على تويتر، والحديث عن عودة الحسابات المثيرة للجدل إلى المنصة، وأبرزها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وعن ذلك الأمر قال ماسك، عبر تغريدة على حسابه: إنه ينوي تشكيل ما أسماه "مجلس اعتدال"، سيناقش إمكانية إعادة الحسابات المحظورة.
وأكد ماسك أن هذا المجلس سيكون مكوّنًا من أعضاء لديهم وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع، بحيث يتخذون قرارات أكثر اعتدالًا فيما يخص المحتوى الرئيسي لتويتر، وإمكانية التراجع عن قرار حظر بعض الحسابات.
ولم يسمِّ ماسك حتى الآن أعضاء هذا المجلس أو يقدم جدولًا زمنيًّا لانعقاده، حتى إن مسؤولي "تويتر" رفضوا التعليق على هذا الأمر؛ لعدم وجود أي تفاصيل أو معلومات عنه؛ بحسب ما ذكر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وتعهّد بدوره ماسك بإحداث تغييرات جوهرية في سياسة الاعتدال في تويتر، مثل تخفيف القواعد العامة والحدّ من الحظر الدائم على أشخاص مثل دونالد ترامب.
ولكن يبدو أن ماسك يسعى لأن يحدث تغييرات سريعة فورية، خاصة بعدما قام بطرد عدد من المديرين التنفيذيين في تويتر، بما في ذلك رئيس السياسة فيجايا جادي.
وبحسب ما ورد: أبلغ ماسك طاقم العمل بأنه لن يقوم بتسريح أكبر عدد ممكن من الأشخاص كما كان يخشى، لكنه لا يزال يتوقع تقليصًا في الوظائف بصورة كبيرة، بعد إخضاع الشركة لمراجعات فنية كبيرة.
ويتوقّع أن يدخل تويتر في خضمّ السياسة الأمريكية، وخاصة أنه ينوي التعامل مع اتهام المحافظين لتويتر سابقًا بإسكات وجهات النظر اليمينية الخاصة بالحزب الجمهوري، والمتمثلة في حظر حسابات عديدة تابعة لهم، وعلى رأسها حساب ترامب.
وفي المقابل: رصدت أيضًا مراكز بحثية عديدة ما وصفته بـ"فوضى عنصرية" على المنصة، وانتشار تغريدات تحوي كلمات عنصرية بصورة كبيرة منذ استحواذ ماسك على تويتر.
وذكرت بدورها صحيفة "واشنطن بوست" أن الإهانات العنصرية انتشرت بصورة كبيرة بعد ساعات من استحواذ ماسك على تويتر، ونقلت عن معهد "كونتاجيون ريسريش"، المنظمة غير الربحية المعنية برصد المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، قولها: إنه منذ صباح الجمعة لوحظ انتشار واسع لكلمة "زنجي" على تويتر".
وقال المعهد للصحيفة الأمريكية: "تشير الأدلة إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تحاول اختبار حدود تويتر بعد استحواذ ماسك؛ حيث تشجع العديد من المستخدمين على تضخيم الإهانات والكلمات العنصرية".
ورفضت المتحدثة باسم "تويتر" التعليق على هذه التقارير، واكتفت بالقول: إنه لن تتم إعادة أي حسابات محظورة، لحين انعقاد مجلس الاعتدال الذي أعلن ماسك عن تشكيله.