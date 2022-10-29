فوضى عنصرية ومجلس اعتدال.. ماذا يحدث بعد أيام من إعلان إيلون ماسك استحواذه على "تويتر"

ولم يسمِّ ماسك حتى الآن أعضاء هذا المجلس أو يقدم جدولًا زمنيًّا لانعقاده، حتى إن مسؤولي "تويتر" رفضوا التعليق على هذا الأمر؛ لعدم وجود أي تفاصيل أو معلومات عنه؛ بحسب ما ذكر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.