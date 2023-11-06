تقارير: "أبل" تقر بمشكلة "استنزاف البطارية" على ساعاتها الذكية الجديدة

وأوضحت المصادر أن المشكلة التقنية هذه، تنطوي على "زيادة استهلاك الطاقة" عند إقران ساعة تعمل بنظام "ووتش أو إس 10.1" مع هواتف "آيفون" الذي يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 17".