تقارير: "أبل" تقر بمشكلة "استنزاف البطارية" على ساعاتها الذكية الجديدة

أفادت تقارير صحفية أمريكية أن شركة "أبل" الأمريكية أقرّت بمشكلة "استنزاف البطارية" الخاصة بساعات "أبل ووتش" الأحدث.
وأفاد تقرير منشور على موقع "9 تو 5 ماك" التقني المعني بأخبار "أبل"، بأن مصادر من داخل "أبل" أشارت إلى أنها أقرّت في مذكرة داخلية بالمشكلة، ووعدت بإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيل ساعاتها الذكية "ووتش أو إس 10.1"، والذي سيتضمن علاجاً كاملاً للمشكلة.
ولم تظهر الوثيقة توقيت إطلاق تحديث نظام تشغيل ساعات "أبل" الذكية.
وأظهرت الوثيقة أن أبرز ساعات "أبل ووتش" المتأثرة بهذا العيب، كانت إصدارات "ووتش إس إي" و"ووتش سيريس 5"، و"أبل ووتش ألترا 2".
وذكرت المصادر إلى أن هذا العيب، يؤدي إلى انهيار البطارية سريعاً بنسبة تراوح بين 50 و100% في أقل من 60 دقيقة بعد شحنها.
وأوضحت المصادر أن المشكلة التقنية هذه، تنطوي على "زيادة استهلاك الطاقة" عند إقران ساعة تعمل بنظام "ووتش أو إس 10.1" مع هواتف "آيفون" الذي يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 17".