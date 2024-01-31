الكشف عن المواصفات الكاملة لساعة "سامسونج" الذكية الجديدة قبل إطلاقها

كشف أحد فروع شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن المواصفات الكاملة لساعتها الذكية المرتقبة "جلاكسي فيت 3" قبل إطلاقها رسمياً من قبل الشركة.
وتظهر التسريبات، التي تم نشرها على الموقع الرسمي لفرع "سامسونج" في الإمارات، أن الساعة ستحمل ترقيات عديدة، أبرزها هو شاشة أكبر وواجهة مستخدم ذات قدرات متطورة وبطارية ذات سعة أكبر.
وتتميز ساعة "جلاكسي فيت 3" بشاشة "أموليد" بقياس 1.6 بوصة، وبدقة 402×256 بيكسل، وتصميم بلاستيكي بجوانب من الألمونيوم.
ستحتوي الساعة على أكثر من 100 وجه ساعة مع خيار إضافي لإنشاء وجه خاص بك مع صورة من معرض الصور الخاص بك.
وتقدم سامسونج ميزة تتبع النشاط لأكثر من 100 وضع للاختيار من بينها، بالإضافة إلى تتبع النوم والتوتر ومعدل ضربات القلب.
وسيتم تزويد الجهاز أيضًا بجهاز استشعار للكشف عن السقوط والقدرة على تنبيه جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ.
ويمكن لـ"جلاكسي فيت 3" كذلك التعامل مع الإشعارات الواردة وعناصر التحكم في الوسائط.
وعلى الرغم من أن الساعة لن تدعم المكالمات الصوتية، إلا أنه سيُسمح لك بتعليق المكالمات من جهازك المتصل بالإضافة إلى إرسال ردود محددة مسبقًا على الرسائل.
ولا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، لذا سيتعين عليك استخدام جهاز استقبال هاتفك المقترن لتتبع عمليات التشغيل.