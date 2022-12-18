"لا شيء" تستعد لإطلاق جهاز ذكي جديد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الشركة المصنّعة لهواتف "لا شيء" (نوثينج)، تستعد لأن تُطلق جهازًا ذكيًّا جديدًا، وربما تحت علامة تجارية جديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "لا شيء" تستعد لإطلاق سماعات رأس ذكية جديدة
"لا شيء" يمكنه إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية التالية تحت علامة تجارية جديدة، ذات تصميمات فريدة من نوعها، وستحتوي على ميزات وتقنيات استثنائية، مثل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.
وحصلت "لا شيء" فعليًّا على براءات اختراع من الولايات المتحدة، لهذا المنتج الجديد، الخاص بالشركة التي أسسها كارل باي المدير التنفيذي السابق لشركة "وان بلس".