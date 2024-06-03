"أسوس" تطلق منصتها للألعاب.. سعر تنافسي وبطارية أكبر

وقامت أسوس أيضًا بإجراء العديد من التغييرات على نظام التبريد الداخلي؛ حيث يستخدم الجهاز الحالي، مراوح جديدة أقل حجمًا، وتوفر زيادة تبريد بنسبة 10% وأقل في استهلاك الطاقة، ويعمل التصميم الجديد على تحريك الهواء نحو الشاشة أيضًا؛ مما يُبقيها باردة أثناء اللعب.