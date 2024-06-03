"أسوس" تطلق منصتها للألعاب.. سعر تنافسي وبطارية أكبر
أطلقت شركة "أسوس" أخيرًا أحدث جهاز كمبيوتر محمول للألعاب "روج آلي إكس"، والذي تقول إنه سيتميز بسعر تنافسي وإمكانيات محدثة وبطارية أكبر.
ويتميز جهاز الألعاب الجديد ببطارية أكبر قد تصل إلى مضاعفة عمر البطارية في النموذج الأصلي "روج آلي".
وقامت "أسوس" كذلك بتخزين سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي "رام"؛ حيث ستصل سعة التخزين الداخلية لـ1 تيرابايت بدلًا من 512 جيجابايت في الإصدار السابق، وتم ترقية "الرام" إلى 24 جيجابايت بدلًا من 16 جيجابايت في النموذج السابق.
كما عمدت "أسوس" لترقية محرك أقراص أكثر شيوعًا في السوق وأرخص في الأسعار لزيادة شعبية الجهاز، علاوة على تحسين قدرات معالج الرسوميات.
وقامت أسوس أيضًا بإجراء العديد من التغييرات على نظام التبريد الداخلي؛ حيث يستخدم الجهاز الحالي، مراوح جديدة أقل حجمًا، وتوفر زيادة تبريد بنسبة 10% وأقل في استهلاك الطاقة، ويعمل التصميم الجديد على تحريك الهواء نحو الشاشة أيضًا؛ مما يُبقيها باردة أثناء اللعب.
وقامت الشركة أيضًا بنقل فتحة بطاقة "مايكرو إس دي"، والتي كانت تميل إلى حدوث خلل في الطراز الأصلي؛ نظرًا لقربها من فتحة العادم.
وتم أيضًا إعادة تصميم المظهر الخارجي على الرغم من أنه قد يبدو مشابهًا في البداية، ويتمتع الجسم الآن بمنحنيات أكثر لطفًا مقارنة بالزوايا الأكثر حدة في الأصل.
كما أن المقابض أعمق لتوفير قبضة أكثر أمانًا وراحة، وتم تعديل موضع أذرع التحكم وعناصر التحكم لتسهيل الانتقال.
وتم أيضًا تحسين أذرع التحكم لتوفير ردود فعل أفضل وعمر افتراضي أطول.
وتمت إعادة تصميم لوحة D وأصبحت الآن أقل لزوجة عند أداء الحركات الدائرية.
وأصبح الآن مستشعر بصمة الإصبع الموجود في الأعلى مجوفًا لتسهيل تحديد موقعه.
وأخيرًا، تم تصغير حجم الأزرار الخلفية لتقليل الضغط غير المقصود.
وفتحت "أسوس" باب الطلب المسبق على جهازها باللون الأسود فقط بسعر 799 دولارًا أمريكيًّا مع اشتراك "جيم باس" لمدة 3 أشهر.