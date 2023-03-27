موظف ساخط قد يكون السبب.. ذعر في تويتر بسبب "سرقة" قد تسهل مهمة القرصنة على المنصة

وأوضح مدير تنفيذي في تويتر، لم يكشف عن هويته، أن القلق حاليا من أن هذه المعلومات المستقاة من الشفرة المسروقة، يمكن أن تعزز جهود القرصنة المستقبلية، إما عن طريق الكشف عن ثغرات جديدة أو السماح للجهات الفاعلة السيئة بالوصول إلى بيانات مستخدم تويتر.