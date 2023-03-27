موظف ساخط قد يكون السبب.. ذعر في تويتر بسبب "سرقة" قد تسهل مهمة القرصنة على المنصة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن كافة العاملين والمديرين في شركة "تويتر" يعانون من حالة من القلق والذعر، بعدما كشفت وثائق محكمة عن سرقة أجزاء من "شفرة المصدر" في تويتر، والتي قد تسهل عمليات القرصنة على المنصة.
وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه يُعتقد أن أحد الموظفين الساخطين من عمليات الإقالة الواسعة في الشركة، تعمد سرقة جزء من "شفرة المصدر" لمنصة تويتر.
وأجرت تويتر تحقيقا داخليا في الأمر، ويعتقد أن الموظف الساخط غادر العام الماضي المنصة، وتعمد سرقة الشفرات كعملية انتقامية لإقالته.
وأوضح مدير تنفيذي في تويتر، لم يكشف عن هويته، أن القلق حاليا من أن هذه المعلومات المستقاة من الشفرة المسروقة، يمكن أن تعزز جهود القرصنة المستقبلية، إما عن طريق الكشف عن ثغرات جديدة أو السماح للجهات الفاعلة السيئة بالوصول إلى بيانات مستخدم تويتر.