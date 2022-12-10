ميزة جيدة.. "تويتر" تكشف عن "الحسابات المحجوبة دون علم أصحابها"

ونشر إيلون ماسك تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "يعمل تويتر على تحديث البرنامج الذي سيُظهر حالة حسابك الحقيقية؛ حتى تعرف بوضوح ما إذا كنت قد تعرضت للحجب، وسبب ذلك وكيف يمكن أن تطعن "تطلب إعادة النظر"".