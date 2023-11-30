استجواب رؤساء "ميتا" و"إكس" و"تيك توك" و"سناب" و"ديسكورد" في الكونجرس

وركّزت اللجنة القضائية على هذه القضية كثيرًا على مدار العام، حيث وافقت على مشاريع القوانين التي من شأنها إجبار المنصات عبر الإنترنت على تحمل المزيد من المسؤولية في حماية الأطفال، وأن تكون أكثر شفافية في جهودها، وتحسين الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.