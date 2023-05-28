"أبل" تُقَرر إغلاق خدمة مجانية أساسية منذ إصدار "آي كلاود" في هذا التاريخ

قررت شركة "أبل" الأمريكية إغلاق أحد الخدمات المجانية الأساسية منذ إصدار "آي كلاود" في عام 2011.
وأوضحت "أبل" في إعلان رسمي أن خدمة "ما فوتو ستريم" للصور المجانية سيتم إغلاقها يوم 26 يوليو المقبل.
ويمكنك استخدام الخدمة لآخر 30 يومًا في تحميل الصور ومقاطع الفيديو بحد أقصى ألف صورة أو مقطع فيديو من أجهزة أبل المختلفة إلى حساباتك على "آي كلاود".
لكن "أبل" ستتوقف تلقائيًّا عن تحميل الصور على خوادم الشركة اعتبارًا من 26 يونيو 2023.
ويمكن الآن حفظ الصور ومقاطع الفيديو على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" عن طريق فتح الخدمة وحفظها على الجهاز، والانتقال إلى ألبوم My Photo Stream، وتحديد الصورة التي تريد حفظها ثم النقر فوق الزر Share لحفظها في مكتبتك.